Firenzetoday.it - I cani in cerca di famiglia a Firenze nel mese di novembre

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayAnche per ilditorna l'appuntamento sutoday, in collaborazione con Oipa, con gli annunci degli amici a quattro zampe che sono indi adozione e soprattutto amore. Questoandiamo a conoscere le storie.