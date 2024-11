Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Luca Zaia. Hasta siempre, Senatùr. Luca Zaia presentando il suo nuovo libro in un’intervista al Corriere della Sera apre il cascione dei ricordi: “Scrivevo i suoi slogan sui muri, da giovane: per me Umberto Bossi era Che Guevara”. Che poesia. Liquida, nel senso baumiano. Solida perché è un mattone in capa alla sinistra borghese . HotL'Identità.