Highlights Real Madrid-Virtus Bologna 98-86 | Eurolega 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Glidella partita tra, terminata per 98-86. La sfida, valida per la nona giornata di, vede i padroni di casa prendere in mano le redini del gioco a partire dalla seconda metà, senza lasciare spazio agli uomini di Luca Banchi. Nelecco le migliori azioni della serata:98-86:) SportFace.