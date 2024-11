Lanazione.it - Ha il braccialetto elettronico ma si avvicina alla ex: arrestato 41enne

Lucca, 13 novembre 2024 - Non avrebbe dovutorsi alle sue ex compagne per un anno e mezzo, ma l’ha fatto, e per un uomo di 41 anni sono scattate le manette. Non ha resistitotentazione di incontrare la donna e si ètosua casa, ma ilha fatto il suo dovere e ha dato l’rme. L’uomo, sempre secondo l’obbligo del giudice, doveva rimanere la notte fino alle 7 del mattino nella sua abitazione. Una decisione presa dal Tribunale di Firenze su proposta del questore, visti i numerosi atti persecutori e maltrattamenti commessi dall’uomo che sono andati avanti da oltre quattro anni, nei confronti della ex moglie emiliana prima e della sua ex compagna lucchese nell’ultimo anno e mezzo. I militari hanno trovato l’uomo effettivamente vicino all’abitazione della vittima.