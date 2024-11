Iltempo.it - Gualtieri è indignato: "Non sporcherà il lavoro che stiamo facendo per il Giubileo" | GUARDA

seguendo con la massima attenzione le indagini in corso, con la piena collaborazione e con un sentimento di gratitudine per il preziososvolto a tutela della legalità e anche di indignazione per la possibilità che delle irregolarità siano state commesse, perché questo non devo sporcare ilstraordinario e grandissimo chesvolgendo". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto, commentando l'inchiesta per corruzione su appalti per il rifacimento del manto stradale. "Ho disposto una verifica approfondita su tutti gli interventi realizzati dalle ditte coinvolte nell'indagine in corso", ha sottolineatoparlando con i giornalisti a margine della consegna della Lupa Capitolina ad Antonello Venditti. "Al momento non risultano interventi legati al, ma naturalmente la verifica è ancora in corso", ha aggiunto.