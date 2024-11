Secoloditalia.it - Gruber derubata e indignata: “Solo fake news dalla destra”. E Rita Pavone l’attacca: “Se l’è cercata”

Leggi su Secoloditalia.it

“Dopo la pubblicità apriremo con unache mi riguarda”, ha annunciato ieri sera Lilli, in apertura di Otto e Mezzo. Una “” della, spiega poi la giornalista, che non smentisce la notizia data da tutti i giornali sul furto subito a Villa Borghese, a Roma, ma l’interpretazione che FdI e Salvini ne hanno fatto sui social, con ironia chenon coglie: “Forse ha cambiato idea sui migranti dopo aver subito il furto.”. “Intanto, vorrei dire a Fdi che se ha notizie su chi mi abbia derubato deve andare subito in commissariato per fare una denuncia visto che né io, né la polizia sappiamo chi mi ha sottratto il marsupio. Non sappiamo se sia stato un immigrato o un italiano, quindi mi chiedo: come fa Fdi a essere così sicuro che sia stato un immigrato?”. Poi aggiunge: “Non ho mai difeso un’accoglienza indiscriminata con le porte aperte a tutti.