Lapresse.it - Giubileo 2025, perquisizioni in Campidoglio: ipotesi corruzione

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma, su delega della procura della Repubblica di Roma, sta effettuando alcunenegli uffici dele in alcune società private coinvolte in un’inchiesta per, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture per gli appalti per il rifacimento delle strade dove, secondo leaccusatorie, sarebbero stati utilizzati fondi per il. Tra gli indagati anche funzionari del Comune della Capitale.