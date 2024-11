Forlitoday.it - Giornata mondiale del diabete, screening gratuito al poliambulatorio privato: test di glicemia ed emoglobina glicosinata

Leggi su Forlitoday.it

In occasione delladel, che si celebra giovedì ilMedoc, che si occupa anche di prevenzione, ha deciso di partecipare attivamente con lo, per la ricerca del, tramite l’esame dellaed. "In italia.