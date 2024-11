Udine20.it - Giornata del Ringraziamento: in Duomo sabato 16 novembre con Coldiretti

Leggi su Udine20.it

Udine celebra la settantaquattresimaprovinciale delagricolo, l’evento di origini antiche riscoperto daa partire dal 1951 e dal 1974 inserito nel calendario liturgico nazionale. L’appuntamento è in programma16alle 19 neldi Udine. Dopo il ritrovo alle 18.30 dei mezzi agricoli, la Santa Messa sarà presieduta dall’arcivescovo, monsignor Riccardo Lamba, presenti il direttore regionale diFvg Cesare Magalini, il presidente diUdine Cristiano Melchior e le responsabili di Giovani Impresa Udine Greta Minisini e di Donne Udine Elena Tavano. Seguirà un momento conviviale con il gruppo Tutela Antica Polenta di Fauglis.Una celebrazione di grande rilievo in un 2024 in cuiha festeggiato i suoi ottant’anni.