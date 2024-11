Ilfattoquotidiano.it - Gerry Scotti su Amadeus: “Non ho visto tutto questo grande evento nel ritorno della Corrida ma se salirà negli ascolti, avrà indovinato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non le manda a dire. Il conduttore questa volta, a sorpresa, mette nel mirino “La” che è sbarcata sul Nove con la conduzione di: “Ha fatto bene a cambiare rete, perché cambiare fa sempre bene. Io non mi copro di numeri quando vinco e neanche quando perdo, sono contento quando pareggio con onore. È una strana scelta, lui è uno pronto, all’altezza delle situazioni, però non honel, si camuffano da eventi i ritorni di cose già viste. Ma, se”, ha dichiarato il volto di Canale 5 che ha guidato lo storico formato di Corrado dal 2002 al 2009.Peril gruppo Discovery ha in sostanza camuffato daqualcosa di già, proprio il conduttore pavese sulla rete ammiraglia conduce titoli in onda da quasi quarant’anni (da “Striscia la notizia” a “La RuotaFortuna“) o comunque da circa venti ( da “Chi vuol essere milionario?” a “Lo show dei record“): “Anch’io faccio La ruotafortuna e cerco di farla in maniera moderna, adattandola ai tempi.