Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestato in Egitto un uomo che aveva fatto incarcerare la moglie per adulterio, perseguitava un'ex

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il fermo scattato per la richiesta dell'Italia dopo la condanna per maltrattamenti e revenge porn. La Procura generale adesso chiede l'estradizione E’ statoa Hurgada inTamer Hamouda, il 34enne italo egiziano ex marito di Nessy Guerra, la sanremese venticinquenne che in Egit