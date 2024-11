Lanazione.it - G7 del turismo, a Firenze sicurezza rafforzata con tiratori scelti e cani anti esplosivo

, 13 novembre 2024 – Misure dirafforzate in centro aper il primo G7 del, in programma da oggi a venerdì. Nell'area che va da borgo Ognissa Santa Croce prevista una stretta sui controlli, oltre alla presenza die l'impiego dialla ricerca di eventuali ordigni. Arrivati nel cpaoluogo anche rinforzi per le forze dell'ordine. Rimossi anche tutti i cestini dei rifiuti. Off limits le aree direttamente interessate dall'evento: oggi Palazzo Spini Feroni in via Tornabuoni dove si svolge l'evento introduttivo, domani toccherà a Palazzo Vecchio, mentre a poche decine di metri restano regolarmente aperti gli Uffizi. Saranno inoltre rimosse le auto in via dei Banchi, nelle strade intorno a Palazzo Vecchio, in via dei Gondi, via della Ninna, piazzale degli Uffizi, in via dei Tornabuoni (tra lungarno Corsini a piazza di Santa Trinita), piazza Santa Trinita, via del Parione e via Porta Rossa e, fuori dal centro, in via dello Steccuto e via Fantoni, nel tratto da via dello Steccuto in direzione di via Panciatichi.