Ilpiacenza.it - Fusione tra Asp e Fondazione Pinazzi Caracciolo

Leggi su Ilpiacenza.it

Dopo dieci anni di iter è andata a segno ladi “Asp Città di Piacenza” con la. Ne ha dato notizia Andrea Chiozza, amministratore unico della società che ha in gestione il “Vittorio Emanuele” e altri servizi per anziani, migranti e minori stranieri non.