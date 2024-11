Anconatoday.it - Furto da 216mila euro in farmacia, ladro condannato: preso grazie al cellulare. Seguiva il camion con la refurtiva

MONTE ROBERTO - È finito con una condanna a due anni il processo peraggravato ad un 26enne, foggiano, accusato di far parte di una banda che arrivava nelle Marche, dalla Puglia, per commettere furti. Per mettere a segno i colpi avrebbero usato un tir con al seguito due automobili comuni.