Romatoday.it - Furti in casa a Roma: tra prevenzione e paura aumenta la corsa allo spioncino digitale

Leggi su Romatoday.it

Cappellino in testa, mascherina a coprire il volto. Cellulare in mano e luce rivolta alle serrature. Immagini che hanno fatto il giro sulle chat di quartiere, social e non solo.Today già ne ha dato notizia con situazioni analoghe registrate ad esempio, a Spinaceto come a Mezzocammino.