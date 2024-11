Furbata elettrica

Leggi su Lanotiziagiornale.it

A ottobre male il mercato dell’auto (-9,1%) e peggio l’: -12,7%. Eppure l’autopuò salvare il pianeta.Ivano Risivia emailGentile lettore, salvare è una parola grossa. L’incidenza dell’auto sul riscaldamento globale non è decisiva. Ma se anche lo fosse, rimane che questa rivoluzione è stata mal concepita. Voleva prendere due piccioni con una fava: risollevare l’industria europea e diminuire il CO2. Un fiasco completo. La Volkswagen chiude tre stabilimenti per la prima volta nella sua storia. Altri marchi devono vendere le elettriche con sconti mai visti. Ha fatto scalpore una dichiarazione di Stellantis: “Se le elettriche non si vendono, produrremo meno auto termiche”. Sembra illogico, invece è frutto di un sistema di punti e penali creato dall’Ue sulla proporzione delle elettriche vendute rispetto alle termiche per ogni marchio.