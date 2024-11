Iltempo.it - Frizioni tra Musk e Mattarella sui magistrati. Ma Meloni fa tornare la pace

Sergiorisponde a Elon. A 24 ore dalle parole del patron di X sui giudici italiani 'colpevoli', a suo dire, di aver sospeso la convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7 migranti provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh («se ne devono andare», ha scritto sul social network), il presidente della Repubblica interviene a tutela del Paese e delle istituzioni: «L'Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione'». Non solo. «Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato - aggiungefacendo riferimento al fatto cheè stato scelto da Donald Trump per guidare il Dipartimento per l'efficienza governativa Usa - deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni».