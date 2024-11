Lapresse.it - Francia, procura chiede 5 anni di carcere e ineleggibilità per Marine Le Pen

Leggi su Lapresse.it

Ladi Parigi ha chiesto cinquedi reclusione e una sentenza dinei confronti della leader di Rassemblement National,Le Pen, accusata di appropriazione indebita di fondi pubblici per la vicenda degli assistenti parlamentari europei fittizi, che la vede coinvolta insieme al suo partito e a 24 altri imputati. Le Pen è imputata perché avrebbe sottratto fondi al Parlamento europeo a vantaggio del suo partito. La presidente di Rn ha proclamato per tutto il processo “la sua innocenza”, così come quella degli altri 26 imputati.