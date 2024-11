Unlimitednews.it - Fissw, Ponzani presidente con il 100% dei voti “Forza per fare di più”

ROMA (ITALPRESS) – “Questomi ha tolto le parole di bocca, mi ha lasciato sbalordito, non me lo aspettavo. Proprio questo mi darà ladiancora di più. Credo che siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto un lavoro incredibile in un solo anno. Il prossimo quadriennio ci riserverà delle belle sorprese, siamo una federazione bella ed è giusto che esca fuori per quello che siamo”. Così Claudiodopo essere stato rieletto alla guida della Federazione Italiana Surfing, Sci nautico e Wakeboard. A proposito del quadriennio che è appena cominciato e che porterà a Los Angeles 2028,ha aggiunto: “La nostra federazione può arrivare acose mai viste con tutte le discipline. Siamo una famiglia multietnica. Con tutte le discipline stiamo ottenendo risultati incredibili, dai campioni del mondo alle qualificazioni alle Olimpiadi.