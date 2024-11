Lanazione.it - Firenze, danza e musica senza confini nel segno dell’inclusione

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 -nel. Dopo Torino, Foligno e diverse tappe nelle scuole toscane, approda a”, lo spettacolo-progetto dell’Orchestra Toscana Classica che vede protagoniste Virginia e Martina Di Carlo, sorelletrici con disabilità, fondatrici della Special Angels Dance School. Saranno loro a volteggiare sabato 16 e domenica 17 novembre sul palco dell’Auditorium di Santo Stefano al Ponte in occasione di “Symphonic Tribute to Michael Jackson”, l’omaggio in versione sinfonica che l’Orchestra Toscana Classica porge all’indimenticato cantautore, ballerino e produttore discografico. Pianista solista e concertatore Fernando Díaz, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali. Un connubio di energia e armonia per uno spettacolo unico che supera ogni confine artistico.