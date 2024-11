Pordenonetoday.it - Fiamme a Maniago: a fuoco un laboratorio artigianale

Leggi su Pordenonetoday.it

Unha presoquesto pomeriggio nella zona di. I vigili deldi Pordenone sono intervenuti alle 18 con tre squadre, cinque autobotti e un autoscala per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio. Al momento le operazioni sono ancora in corso.