Lanazione.it - Festa solenne dei patroni: "Riuniamo in preghiera la comunità"

Leggi su Lanazione.it

CITTÀ DI CASTELLO – Oggi èa Città di Castello per le celebrazioni dei santiFlorido e Amanzio. Il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini invita a unirsi ine a rinnovare l’unità dei fedeli nel nome dei. "Le solennità dei santi Florido e Amanzio sono anche un’occasione per una profonda riflessione sulla propria fede e per riunire inlatifernate". In Cattedrale le sante messe saranno celebrate alle ore 8,9,10 e 11 mentre nel pomeriggio alle ore 18 il vescovo presiederà lacelebrazione eucaristica concelebrata con gli altri sacerdoti della Diocesi. Domenica scorsa in Cattedrale le confraternite hanno donato i ceri che illuminano la tomba dei. La celebrazioneoggi sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Diocesi di Città di Castello e su Trg al canale 13.