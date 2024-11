Fanpage.it - Femminicidio di Aosta, sospettato 21enne condannato in Francia per violenze: attesa l’estradizione in Italia

a 6 mesi di reclusione per maltrattamenti anche in appello ilSohaib Teima,deldella 22enne francese Auriane Nathalie Laisne. La ragazza era stata trovata morta in una chiesetta di La Salle, in Valle d', il 5 aprile scorso. Adesso si attende di capire quando avverrà la sua estradizione in, già autorizzata il 2 maggio.