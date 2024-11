Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini entra nella Fondazione Giulia Cecchettin: “Penso al futuro di mia figlia”

Venezia, 13 novembre 2024 –ta a far parte del consiglio d’amministrazione della, fondata da papà Gino: “Temo di non scorgere nei ragazzi il germe della violenza, come è stato per Filippo Turetta”, ha dichiarato l’ex campionessa di nuoto al Corriere del Veneto.dice di essere rimasta molto colpita dall’incontro con il padre della ragazza, tanto da spingerla a prendere un ruolo di rilievo nell’organizzazione che si occuperà di combattere la cultura della violenza, della sopraffazione delle donne e la discriminazione di genere. “Mi ha cercata Gino direttamente, senza intermediari – ha raccontato – me ne ha parlato, ho risposto subito di sì”. Un anno senza: le tappe del caso Ma ad influire sulla scelta diè stata anche la nascita della sua bambina: “Il femminicidio dimi aveva sconvolta anche per la crudeltà e lucidità con cui è stato commesso, in quel periodo poi ero al termine della mia gravidanza, pensavo quindi aldi mia”.