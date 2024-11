Novaratoday.it - False convocazioni giudiziarie via mail: attenzione alla nuova truffa

Leggi su Novaratoday.it

inviate via, in cui si viene minacciati di essere arrestati per reati di pedopornografia online se non si rispondecomunicazione.É questa lasegnalata dpolizia postale: "É in corso una campagna di phishing riguardante