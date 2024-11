Ilrestodelcarlino.it - Ex Farmografica, il ‘corteo funebre’ a Cervia dei sindacati e degli ex dipendenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 13 novembre 2024 – È in corso in queste ore la manifestazione, nella forma di un corteo funebre con bara di cartone e tono dimesso, per riportare l’attenzione e cercare una soluzione per i 79che, dopo la chiusura delladi, vedono ora in via di sgretolamento la soluzione alla quale si era arrivati con Focaccia. Presenti anche Saverio Monno della Slc Cgil Ravenna, Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel Cisl Emilia-Romagna. All’origine dello stallo, da un lato, è il preannunciato dietrofront dell’imprenditore, Riccardo Focaccia, che si è dichiarato impossibilitato alla conclusione del processo di rilancio in assenza delle garanzie economiche prospettate. Tutto ciò dopo che il 17 ottobre scorso si era tenuto un positivo incontro, a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che sembrava poter finalmente avviare a una conclusione soddisfacente questa lunga e sofferta vertenza.