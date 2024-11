Milanotoday.it - Euroleague, l'Olimpia mastica amaro: l'Alba Berlino rimonta e nel supplementare prevale

Leggi su Milanotoday.it

si conferma un parquet stregato per l'EA7 Milano che per il quarto anno consecutivo perde in trasferta alcontro l'(101-105), ultima in classifica e con mezza squadra indisponibile per infortunio.L'ennesima sconfitta insubita in stagione dalla squadra di.