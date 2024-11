Quotidiano.net - Erdogan, 'non avremo più rapporti con Israele'

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente turco, Recep Tayyip, ha affermato che la Turchia chiuderà tutti icon. "Il governo della Repubblica di Turchia, guidato da Tayyip, non manterrà o svilupperà le relazioni con", ha detto, come riferisce Anadolu, dopo che in maggio Ankara aveva annunciato il blocco deicommerciali con lo Stato ebraico, a causa degli attacchi israeliani contro Gaza. "La Turchia è senza dubbio la nazione che ha reagito più duramente alle atrocità israeliane, comprese misure concrete come l'interruzione del commercio", ha detto il leader turco. "Fino a quando continuerà l'invio di armi,sarà ancora più aggressivo", ha aggiunto il leader turco, mentre Ankara ha recentemente lanciato un'iniziativa presso le Nazioni Unite per imporre un embargo sulla vendita di armi allo Stato ebraico.