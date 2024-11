Cataniatoday.it - Emergenza maltempo nel Catanese, Schifani: "Sostegno concreto della Regione alle famiglie e comunità colpite"

Leggi su Cataniatoday.it

Auto trascinate dalla furia dell'acqua e finite in mare, automobilisti in strada intrappolati nelle loro vetture. Case allagate e persone messe in salvo dai soccorritori. Centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco. A lavoro anche la protezione civile e le associazioni di volontari.