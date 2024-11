Anteprima24.it - Eboli, venerdì Tananai in concerto al Palasele

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiDopo l’uscita del nuovo album “CALMOCOBRA”,ha iniziato a diffondere tutta la sua musica con il “CALMOCOBRA LIVE 2024” che lo porterà a viaggiare per tutta Italia per un mese intero e con cui arriverà15 novembre aldi, unica tappa in regione del tour. Sarà anche la prima volta che il cantautore calcherà il palcoscenico pop della Campania. In questo tourdà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di “CALMOCOBRA” accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.Il live abbraccia completamente lo spirito del nuovo album “CALMOCOBRA”: il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina.