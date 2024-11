Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Track Stars Promo Inedita In Arrivo Il 15 Novembre

L’eventodi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato annunciato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 15.Al momento Electronic Arts, tramite i menu di gioco ha svelato la grafica ufficiale delle carte dellae contestualmente ha divulgato alcuni indizi per i giocatori che saranno inseriti nel team dell’evento.Come accade abtualmente sarà rilasciato un team con delle carte speciali che riceveranno un boost importante sia dell’overall che delle statistiche. La softwarehouse canadese durante l’eventorilascerà tante altre carte speciali a tema tramite SBC ed Obiettivi.Prima di lasciarvi e di mostrarvi la grafica ufficiale delle carte speciali della nuovain questione vi ricordiamo sulle nostre pagine è possibile consultare a lista dei codici per utilizzare i Moduli e Tattiche Meta dei Pro Player.