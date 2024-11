Digital-news.it - E Poi Il Silenzio – Il Disastro di Rigopiano, da oggi in anteprima per abbonati Sky TG24 Insider

Leggi su Digital-news.it

Dopo il successo del podcast, dalla sua uscita al primo posto nella classifica top podcast di Spotify, è in arrivo dal 20 novembre la docuserie Sky Original E POI IL– ILDI, 5 episodi prodotti da Sky Italia e Skye realizzati in collaborazione con Chora Media, che arriveranno in esclusiva su Sky, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su NOW, in chiaro sul canale 50 del DTT e sempre disponibili on demand. La docuserie sarà disponibile ina partire dal 13 novembre per tutti i lettori di Sky, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata.Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, che ne ha anche curato la regia, la docuserie racconta la tragedia collettiva della valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino.