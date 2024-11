361magazine.com - “Dritto e rovescio”, le anticipazione e gli ospiti di giovedì 14 novembre

Leggi su 361magazine.com

”, ecco lee glidi1414, nel nuovo appuntamento con “”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà l’imprenditore Flavio Briatore.Al centro della puntata, le tensioni tra Governo e magistratura dopo il pronunciamento del Tribunale di Roma che ha sospeso il provvedimento di convalida per il trattenimento dei sette migranti nel centro in Albania. Si inserisce nella polemica anche Elon Musk che, tramite i social, scrive che i giudici intervenuti sulla questione “devono andarsene”.A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per le regionali, non si placano gli scontri tra maggioranza e opposizione per le manifestazioni di sabato scorso a Bologna.Tra glidi Paolo Del Debbio, anche: Galeazzo Bignami, Elisabetta Gualmini, Silvia Sardone, Brando Benifei, Benedetta Scuderi e Stefano Benigni.