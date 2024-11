Quotidiano.net - Draghi e Macron, dibattito a Parigi: “L’Europa deve imparare a crescere da sola”. L’idea dei ‘campioni europei’ sul modello Airbus

, 13 novembre 2024 – Nel cuore del V° arrondissement di, al Collège de France – prestigioso luogo di ricerca e insegnamento fondato da Francesco I nel 1530 –hanno partecipato a unsul futuro della competitività europea, l’innovazione e l’evoluzione del mercato unico. L’elezione di Donald Trump è il “campanello d’allarme” chestava inconsciamente aspettando? “Non so davvero come rispondere a questa domanda” replica l’ex presidente della Banca Centrale Europea alla prima domanda dell’economista Philippe Aghion, professore al Collège de France e alla London School of Economics, moderatore dell’incontro insieme a Emmanuel. L’unica certezza è la facilità con cui il neo-rieletto presidente americano “cambia idea,” ha aggiunto, secondo cui, viste le priorità di Trump – investire nel settore high-tech, aumentare i dazi e “fare retromarcia” sugli standard climatici – è ora che “impari ada".