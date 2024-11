Zon.it - Domani la presentazione de “Il bosco incantato”

Giovedì 14 novembre, alle ore 10, in Sala Giunta, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa didell’evento di solidarietà “Il”, organizzato da Lo Sportello dei Sogni.Parteciperanno: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, la presidente dello Sportello dei Sogni, Fiorangela Giugliano, la psicologa Gaia Caldarelli, componente del Comitato scientifico dello Sportello e il proprietario del Vivaio Verde Garden Giovanni Naddeo.Sarà proprio il vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena) ad ospitare l’evento benefico in bilico tra street food e magia, in programma mercoledì 27 novembre.Tra gli interventi ci sarà anche quello del consulente di comunicazione food&wine, Ciccio Costantino che, per l’occasione, racconterà il suo sogno, ovvero quello di coinvolgere quante più persone possibili in questa iniziativa affinché si rafforzi sempre di più la rete dello Sportello che aiuta chi ancora ha la voglia di lottare, di vivere e sognare.