Cesenatoday.it - Diritti dell’infanzia: il Centro per le famiglie lancia una settimana di iniziative con genitori e educatori

Leggi su Cesenatoday.it

In occasione della Giornata internazionale deie l’adolescenza, ilper ledi via Ancona 310, gestito dall’Azienda Pubblica di servizi alla persona (Asp), rinnova l’impegno sul tema e propone unatematica per raccontare iin relazione ai.