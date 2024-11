Dirigente Juventus Francesco Gianello nuovo presidente ESSMA

Leggi su Sportface.it

Ildella, Facilities Management Director del club bianconero, è stato nominatodell’(European Stadium and Safety Management Association), così come si legge in una nota ufficiale della Vecchia Signora: “succede a John Beattie, dell’Arsenal: una nomina, questa, che premia la qualità del lavoro, nel corso degli anni, dellae, ovviamente, di, sempre con l’obiettivo di garantire elevati standard di efficienza e servizio per tutte le operazioni relative agli impianti delle nostre sedi aziendali- Laureato in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università di Torino,ha iniziato la sua carriera professionale nel settore del commercio e delle pubbliche relazioni, con particolare attenzione al mercato estero, grazie all’eccellente conoscenza dell’inglese, russo, tedesco e francese; nel dicembre 1998, è entrato inprima come segretario del Settore Giovanile, poi, dopo l’istituzione del Dipartimento di Segreteria Sportiva, nella posizione di Responsabile.