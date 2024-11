Calciomercato.it - DIRETTA | Roma, oggi è il giorno di Claudio Ranieri: incontro finito e accordo

Leggi su Calciomercato.it

Scelto l’erede di Ivan Juric dopo l’esonero:giornata decisiva. Tutte le news in tempo reale sulla panchina giallorossaNelle scorse ore si è registrata una decisa accelerata per la scelta del nuovo allenatore della: il grande exin pole per tornare sulla panchina giallorossa., le ultime sulla panchina (LaPresse) – Calciomercato.itGli aggiornamenti in tempo reale di Calciomercato.it sulla panchina della.LIVE 17:31 13 Novembre Concluso l': arrivano conferme Concluso l’londinese trae Friedkin: arrivano conferme.