Casertanews.it - Dibattito su Macbeth alla Libreria Spartaco

Leggi su Casertanews.it

In questa nuova edizione degli appuntamenti shakespeariani nelladi via Martucci a Santa Maria Capua Vetere con il professore Pasquale Pagano lo scenario è la Scozia, divisa dagli intrighi di potere, abitata da esseri sovrannaturali che intervengono per sconvolgere e indurre in.