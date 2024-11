Ilnapolista.it - De Laurentiis: «fuori luogo le dichiarazioni di Marotta, il Var serve per evitare errori arbitrali»

De: «ledi, il Varper»Il presidente del Napoli interviene nel dibattito e lo fa con un comunicato da Los Angeles.Ho letto da Los Angeles alcunedi, a mio avviso. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: il Var è una grande risorsa pergli. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Se c’è un errore arbitrale gli addetti al Var devono chiamare il direttore di gara. Altrimenti, si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno sospetti. Inoltre, gli arbitri sono già in contatto diretto con il Var.