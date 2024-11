Reggiotoday.it - Dati occupazionali e lavoro precario, Uil Calabria lancia l'allarme: "È ora di cambiare rotta"

Leggi su Reggiotoday.it

"Inilè una costante e inon sono per nulla confortanti. E’ ora di!"La Uilesprime dunque forte preoccupazione per le statistiche che l’Inps sta offrendo in questi giorni con la presentazione del proprio Rendiconto sociale.