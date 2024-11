Ilgiornaleditalia.it - Curry trascina Golden State, ok i Pistons di Fontecchio

Nella notte Nba i Warriors battono Dallas 120-117, Detroit vince contro Miami con 10 punti per l'azzurro NEW YORK (STATI UNITI) - Con otto gare disputate nella notte italiana, inizia la seconda edizione della Nba Cup. Avvio in grande stile con il big match-Dallas che si chiude con la vi