Ilrestodelcarlino.it - Crociere, un nuovo boom: "Passeggeri in crescita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, la stagione 2024 ha fatto registrare un +19% dirispetto all’anno precedente. Un segnale chiaro sull’opportunità di proseguire su quel solco da parte istituzionale, puntando sul potenziamento dell’hub con il molo Clementino per le grandi navi. Al porto di Ancona quest’anno sono sbarcati 104.419, di cui 87.270 in transito e 17.149 fra imbarchi e sbarchi. Nel 2023 in totale erano stati 87.827. Le toccate delle navi da crociera sono state 56, otto in più rispetto all’anno scorso. Da aprile a ottobre, Msc Lirica ha attraccato 29 volte nello scalo dorico, inserito nell’itinerario nel Mediterraneo, che ha toccato i porti di Venezia, Kotor in Montenegro, Mykonos e Santorini in Grecia. A bordo della Lirica (Msc ha già confermato la presenza nel porto di Ancona nel 2025), sono arrivati, in totale, 72.