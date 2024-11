Oasport.it - Cricket, l’Italia cede il passo all’Uganda nel quarto turno della Challenge League

Leggi su Oasport.it

Prima battuta d’arresto pernel Gruppo BICC2023-2026: nella prima tappa, in corso ad Entebbe, in Uganda, gli azzurri cedono ilproprio ai padroni di casa ugandesi, che vincono lo scontro diretto per il primo posto nel girone con lo score di 254/9 (50.0)-230 (49.3), imponendosi per 24 runs.Inizia con un forte ritardo, per poi essere interrotto ed in seguito definitivamente cancellato, a causapioggia, l’altro match del raggruppamento, con Tanzania e Singapore che non riescono a completare il loro incontro e quindi incamerano un punto a testa in classifica.In virtù di questi risultati, l’Uganda si porta da sola in vetta a quota 7, mentre Italia ed Hong Kong Cina restano a quota 5. Seguono il Bahrein a quota 3 ed infine Singapore e Tanzania con 1.