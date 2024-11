Today.it - Cos'è l'emendamento "anti-Renzi" alla legge di bilancio

Leggi su Today.it

Si annunciano tempi difficili per l'ex presidente del Consiglio, Matteo, o almeno per il suo conto in banca. Il leader di Italia Viva è attualmente il più ricco dei parlamentari italiani, con un reddito dichiarato di 3.187.769 euro, ma con undipresentato da.