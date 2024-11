Milanotoday.it - Cosa sta succedendo alla Santeria di viale Toscana (e cosa c'entra il Comune)

Leggi su Milanotoday.it

Non è chiaro quello che succederà, ma unaè certa: ildi Milano, come riporta MiaNews, ha messo a bando gli spazi diall'angolo con via Bazzi ora assegnati. Il contratto con l’attuale locatore scadràfine di gennaio 2025 e nelle prossime settimane.