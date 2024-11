Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, l’Osimana insegue la finale: oggi c’è l’Urbania

Dopo l’esame da ’grande’ fallito domenica in campionato a Chiesanuova,, in, non potrà ripetersi in negativo. Perché a Osimo (fischio d’inizio alle ore 14,30, biglietto 7 euro) scenderàper la semidi ritorno delladi Eccellenza. Al Diana si deciderà una delle finaliste. I giallorossi - campioni in carica - partono dalla vittoria dell’andata a Urbania per 2-3, in rimonta, addirittura dal doppio svantaggio. Un approccio sbagliato che quest’anno capita spesso ai senza testa, come è avvenuto anche domenica a Chiesanuova. "Dobbiamo resettare subito tutto e focalizzarci sul match di- dice mister Labriola -. Domenica è stato un Chiesanuova più deciso, concreto. Noi non siamo ancora pronti, dobbiamo valutare quello che è successo, queste mancanze".