Cop29 Meloni | Usare tutte le tecnologie anche il nucleare

E’ iniziata da due giorni la 29esima Conferenza delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (), presenteil governo italiano: “A Dubai ci siamo fissati degli obiettivi ambiziosi, arrivare a questi obiettivi richiede la cooperazione di tutti a partire dai maggiori emettitori e con un supporto finanziario adeguato, stiamo lavorando per un compromesso efficace”, ma le responsabilità “devono essere condivise” e bisogna “superare le divergenze tra Paesi sviluppati e Paesi emergenti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo allain corso a Baku, in Azerbaigian. “L’Italia – ha sottolineato– intende continuare a fare la propria parte. Stiamo già destinando all’Africa una parte consistente del budget di oltre quattro miliardi di euro del nostro Fondo per il Clima, e continueremo a sostenere iniziative come il Fondo Verde per il Clima e il Fondo per le perdite e i danni, così come continueremo a promuovere il coinvolgimento delle BMultilaterali di Sviluppo”.