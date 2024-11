Lanazione.it - Consiglio Comunale aperto presso il polo tecnologico di San Zeno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 novembre 2024 –ildi SanConvocata ufficialmente dal presidente Luca Stella la seduta aperta diprevista per lunedì 18 novembre dalle 17:30 ad Aisa impiantiildi San. Punto all’ordine del giorno il procedimento autorizzativo unico regionale per il mantenimento in esercizio della linea di recupero energetico L45. La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube del Comune.