Concorso straordinario docenti scuola secondaria del Trentino | domande dal 14 novembre al 16 dicembre FAQ

Leggi su Orizzontescuola.it

Come abbiamo riportato in un altro articolo del 12la Giunta provinciale di Trento ha approvato il bando diper titoli ed esami per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato del personale docente dellaa carattere statale della provincia di Trento.L'articolodeldal 14al 16. FAQ .